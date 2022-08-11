Суд Сыктывкара оштрафовал активистку за шесть комментариев о войне

Суд в Сыктывкаре оштрафовал активистку Юлию Посевкину на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации" российской армии за шесть комментариев во "ВКонтакте". Об этом сообщает издание "7×7".

Посевкина оставила комментарии о войне в Украине под постом общественника Игоря Бобракова. Он опубликовал во "ВКонтакте" пост в поддержку активистки после ее ареста в марте на пять суток из-за участия в антивоенной акции 24 февраля.

Тогда на Стефановской площади Сыктывкара было задержано порядка 30 человек. В тот же вечер задержанных отпустили домой, а пятого марта нескольких из них задержали и отправили под арест вместе с Посевкиной.

Активистка Юлия Посевкина возглавляет фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья "Особое детство". Осенью 2021 году ее оштрафовали за организацию апрельских митингов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Москве, Петербурге и Сыктывкаре за репост об акциях.

При этом во время акции у активистки была сломана нога, она находилась дома. Сначала городской суд закрыл дело, поскольку полиция не привела никаких доказательств, что Посевкина организовала митинг. Верховный суд Коми вернул дело на рассмотрение, и уже во второй раз активистку оштрафовали на 10 тысяч. В октябре Верховный суд подтвердил решение.