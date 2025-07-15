Суд: Трамп может продолжить сокращения в Минобразования США

Верховный суд США 14 июля принял решение, которое фактически позволяет администрации Дональда Трампа продолжить процесс ликвидации федерального Министерства образования. Это было одно из предвыборных обещаний президента США.

Как сообщает Reuters, Верховный суд отменил решение нижестоящего федерального суда, который ранее заблокировал решение Трампа о передаче ключевых функций Министерства образования другим федеральным агентствам, а также обязал восстановить попавших под массовые увольнения сотрудников. Голоса в Верховном суде, как случается довольно часто, распределились шесть против трёх: консервативные судьи поддержали позицию администрации, либеральные - её оппонентов.

Действия администрации Трампа оспаривали прокуроры 21 штата, представлявшие Демократическую партию, а также профсоюзы и представители школьных советов.

Министерство образования в США было создано в 1979 году. В отличие от многих стран, оно не отвечает прямо за учебные программы, а исполняет прежде всего административные функции. На него в частности возложены полномочия перераспределять федеральные средства в пользу более бедных школьных округов и оказывать помощь нуждающимся ученикам и студентам. Трамп и его сторонники считают, что министерство неэффективно расходует средства, и поэтому его функции переданы на уровень штатов. 20 марта Трамп подписал указ о сокращении до максимально возможного минимума функций министерства образования. Полностью его расформировать указом невозможно, для этого необходимо вносить поправки в законодательство.