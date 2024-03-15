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Суд удовлетворил иск московских судей к основателям "Диссернета"

Андрей Ростовцев
Андрей Ростовцев

Гагаринский суд Москвы 15 марта полностью удовлетворил требования по иску московских судей Анны Стародуб и Павла Маркова к основателям "Диссернета" Андрею Заякину и Андрею Ростовцеву. Судьи требовали признать "порочащей и недостоверной" информацию о плагиате в их диссертациях. Об этом сообщает Центр защиты прав СМИ.

Суд обязал основателей "Диссернета" опубликовать опровержения, выплатить в пользу каждого из истцов компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также признал незаконным использование персональных данных судей на сайте проекта. По решению суда, доступ к страницам сайта с информацией о судьях должен быть заблокирован.

Юрист Центра защиты прав СМИ Екатерина Шмыгина, которая представляла в суде интересы Андрея Заякина, считает, что решение нельзя назвать законным. Оно будет обжаловано.

Эксперты "Диссернета" проанализировали диссертации судей и пришли к выводу, что они могут содержать большое количество заимствований из научных текстов, опубликованных другими авторами. После этого судей лишили ученых степеней, однако впоследствии суд отменил соответствующие приказы. Летом 2023 года судьи подали практически идентичные иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, пишет Центр защиты прав СМИ.

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