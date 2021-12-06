Суд утвердил признание телеканала "Дождь" "иноагентом"  

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеканала "Дождь" к Министерству юстиции России с требованием признать незаконным решение ведомства о включении телеканала в реестр "иностранных агентов".

"Дождь" был внесён Минюстом в соотвествующий реестр 20 августа. По версии властей, телеканал систематически распространял материалы других СМИ-"иноагентов", а также получал иностранное финансирование - в частности, опосредованно через российские фонды.

Руководство телеканала заявляло, что решение Минюста является инструментом давления властей на независимую прессу.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии. При этом за девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на СМИ, а также на частных лиц, которые подвергаются крупным штрафам.

В 2021 году "иностранными агентами" были признаны десятки СМИ и их сотрудников, среди них - издания "Медуза", "Медиазона", The Insider, "Важные истории" и "Росбалт", журналисты Роман Баданин, Роман Анин, Илья Рождествнский, Елизавета Маетная, Мария Железнова, Елизавета Сурначёва, и многие другие.