Суд в Амстердаме приговорил к реальному сроку полузащитнику московского "Спартака" и сборной Нидерландов по футболу Куинси Промесу. Он должен провести 18 месяцев в тюрьме за нападение с ножом на брата, сообщила газета De Telegraaf. Футболист не явился на заседание, сообщалось, что он может получить российское гражданство.

31-летний нидерландец Промес — самый результативный игрок "Спартака" в истории российских чемпионатов. За 214 матчей за команду он забил 106 голов, он выигрывал с командой чемпионат, кубок и суперкубок России. Он чемпион и обладатель кубка Нидерландов с амстердамским "Аяксом".

В ночь с 24 на 25 июля 2020 года в городе Абкауде в Нидерландах Промес, игравший тогда за "Аякс", ранил ножом в колено двоюродного брата. У его кузена повреждено сухожилие, он до сих пор не оправился от травмы.

Из-за нападения и последовавшего за ним уголовного дела Промес был вынужден вернуться в "Спартак", за который выступал до этого, и пропустить чемпионат мира в Катаре. Игрок отрицает вину и не участвовал в судебных заседаниях. Суд отметил, что это ужесточило приговор: если бы футболист выразил раскаяние, его бы приговорили к 12 месяцам заключения.

Нападение на брата — не единственное преступление, в котором Промеса обвиняют на родине. В мае ему было предъявлено обвинение в участии в контрабанде двух партий кокаина общим весом 1,3 тонны. Они были перехвачены в Антверпене в 2020 году. По версии следствия, игрок вложил 200 тысяч евро в операцию, рассчитывая заработать шесть миллионов евро. Рассмотрение дела ещё не закончено.

"Спартак" приговор футболисту не комментировал. В июне болельщики признали его лучшим игроком сезона. В 37 матчах он забил 25 голов и отдал 10 результативных передач.