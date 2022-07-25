Суд в Архангельске прекратил дело в отношении Сергея Мохнаткина

Суд в Архангельске прекратил дело о дезорганизации работы колонии и неуважении к суду в отношении политического активиста Сергея Мохнаткина в связи с его смертью. Защита настаивала на оправдательном приговоре, суд отказался его вынести. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на адвоката Леонида Крикуна.
По словам юриста, в суде выступили сотрудники ФСИН и свидетели со стороны обвинения. К их показаниям суд прислушался. К словам экспертов со стороны защиты суд "отнёсся критически". "Будем обжаловать, считаем, что должен быть вынесен оправдательный приговор с признанием за вдовой Анной Кречетовой права на реабилитацию покойного супруга", - сказал Крикун.
Адвокат также написал в фейсбуке, что суд "в очередной раз подтвердил полное сращивание судебной власти и правоохранительных органов, любые действия которых будут признаны в суде законными, а граждан - уголовно наказуемыми".
- Политический активист Сергей Мохнаткин умер в мае 2020 года. Ему было 66 лет. Мохнаткин получил серьезную травму позвоночника в марте 2016 года, когда отбывал наказание в исправительной колонии в Архангельской области по обвинению в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции во время акции "Стратегии-31" на Триумфальной площади в 2013 году.
- В декабре 2018 года Сергей Мохнаткин вышел на свободу, но в отношении него расследовалось еще два уголовных дела. Первое, о дезорганизации работы колонии, было возбуждено в 2018 году из-за то, что он отказался ехать в суд из тюремной больницы без постановления о назначении заседания и сопротивлялся сотрудникам колонии, которые потащили его насильно. Второе возбудили в том же году – о "неуважении к суду" – за то, что на заседании по административному надзору он назвал судей негодяями и подлецами.
- В декабре 2019 года Мохнаткин был госпитализирован в городскую клиническую больницу в Москве. У него отказали ноги, он не мог переворачиваться и страдал от постоянной боли.
- Уголовное дело о дезорганизации работы колонии поступило в суд с третьего раза и рассматривалось с 11 января 2021 года. Обвинение настаивало на закрытии дела в связи со смертью Мохнаткина, защита и вдова правозащитника требовали вынести оправдательный приговор.