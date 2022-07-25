Суд в Архангельске прекратил дело в отношении Сергея Мохнаткина

Суд в Архангельске прекратил дело о дезорганизации работы колонии и неуважении к суду в отношении политического активиста Сергея Мохнаткина в связи с его смертью. Защита настаивала на оправдательном приговоре, суд отказался его вынести. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на адвоката Леонида Крикуна.

По словам юриста, в суде выступили сотрудники ФСИН и свидетели со стороны обвинения. К их показаниям суд прислушался. К словам экспертов со стороны защиты суд "отнёсся критически". "Будем обжаловать, считаем, что должен быть вынесен оправдательный приговор с признанием за вдовой Анной Кречетовой права на реабилитацию покойного супруга", - сказал Крикун.

Адвокат также написал в фейсбуке, что суд "в очередной раз подтвердил полное сращивание судебной власти и правоохранительных органов, любые действия которых будут признаны в суде законными, а граждан - уголовно наказуемыми".