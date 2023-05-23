Суд в Армении рассмотрит запрос об экстрадиции чеченца Салмана Мукаева

Суд в Армении рассмотрит вопрос об экстрадиции в Россию чеченца Салмана Мукаева. В Чечне его пытали в отделе полиции из-за подозрений в гомосексуальности. На родине против Мукаева возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия – правозащитники считают преследование Мукаева незаконным.

Представительница кризисной группы "СК SOS" Александра Мирошникова рассказала Кавказ.Реалии, что Мукаев два года живет в кризисной квартире, но из-за объявления в розыск в России власти Армении отказываются выпускать его в Европу, где чеченцу готовы предоставить политическое убежище.

"Если суд вынесет решение об экстрадиции, мы готовы обжаловать его в Европейском суде по правам человека", – добавила правозащитница. При этом в организации подчеркнули, что обвинения Мукаева в гомосексуальности являются ложными, так как он не относится к ЛГБТ-комьюнити.

Салман Мукаев был задержан чеченскими полицейскими в 2020 году по подозрению в гомосексуальности. В отделе полиции его пытали током, избивали и душили пакетом. Под пытками молодой человек оговорил себя, сообщив о сексуальной связи с другом. Силовики потребовали от него сотрудничать с ними, знакомясь на сайтах с другими геями, которых нужно заманивать на специальную квартиру. Задержанному угрожали возбуждением уголовного дела, заставив подписать чистые листы.