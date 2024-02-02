Суд в Белгороде отправил в СИЗО волонтёрку, помогавшую украинцам

Суд в Белгороде в пятницу арестовал и отправил в СИЗО создательницу волонтёрской организации "Армия красоток", помогающей украинским беженцам. Об этом сообщает "Медиазона".

Надежда Россинская, известная как Надин Гейслер, была накануне задержана сотрудниками ФСБ. Её обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. По этой статье может грозить до 6 лет лишения свободы.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину Гейслер основала волонтёрскую организацию "Армия красоток", которая помогала украинским беженцам. В мае 2023 года она уехала из России из-за угрозы уголовного преследования, рассказывала она редакции Север.Реалии.

Как она вновь оказалась в Белгороде – неизвестно. Издание "Пепел" предполагает, что она могла приехать, чтобы помочь вернуть в Украину собак, вывезенных из питомника в находящемся под контролем России украинском Мелитополе.

По версии следствия, в августе 2023 Гейслер опубликовала в инстаграме информацию о сборе гуманитарной помощи для ВСУ. Сама она при этом отрицает, что аккаунт, где было размещено объявление, принадлежит ей.

Накануне сообщалось также о задержании сестры Гейслер, активистки Елены Егоровой. В пятницу стало известно, что задержаны были также её мать и брат. Всех их впоследствии отпустили, оставив в статусе свидетелей.