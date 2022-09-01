Суд в Берне оштрафовал участниц Pussy Riot за антивоенное граффити

Суд в Швейцарии назначил участницам панк-группы Pussy Riot Марии Алёхиной, Люсе Штейн и Тасо Плетнер штрафы по 400 франков (около 25 тысяч рублей) каждой за антивоенное граффити. Об этом в твиттере рассказала Плетнер.

Алёхину, Штейн и Плетнер, которые участвуют в турне Pussy Riot в европейских странах в поддержку Украины, задержали вечером 29 августа в Берне при попытке нанести антивоенный рисунок на дорожный бордюр.

Как уточнял продюсер группы Александр Чепарухин в разговоре с изданием, на девушек после задержания надели наручники, а полицейский утверждал, что их могут выдворить из страны. У самого Чепарухина, Ольги Борисовой, ещё одной участницы группы, полицейские сфотографировали паспорта.

Через несколько часов Алёхину, Штейн и Плетнер отпустилии полицейские довезли их до гостиницы,в котором они остановились на время выступлений в Берне.

На прошлой неделе посольство России в Швейцарии заявило, что во время выступлений на сцене происходят "непристойные действия, содержащие оскорбления России и её руководства".

В апреле Мария Алехина и Люся Штейн уехали из России, срезав электронные браслеты, которые должны были носить на время слушаний по так называемому санитарному делу за призывы к акциям протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года.