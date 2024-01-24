Суд в Бишкеке пересмотрел приговор воевавшему с Украиной на стороне РФ

Суд Первомайского района Бишкека пересмотрел решение по делу гражданина Кыргызстана Аскара Кубанычбека и приговорил его к семи годам условно с надзором на три года. В мае прошлого года Кубанычбека приговорили к 10 годам колонии за участие в войне против Украины на стороне России в качестве добровольца, сообщает Радио Азаттык.

Как пишет "Коммерсант", в июне 2022 года Кубанычбек заключил контракт в Брянске и отправился на фронт в составе батальона из самопровозглашённой "ЛНР". Он служил наводчиком-оператором в мотострелковом подразделении на должности заместителя командира боевой машины пехоты в составе ЧВК "Вагнер".

В ноябре 2022 года Кубанычбек уволился с военной службы, после чего, в январе 2023 года, вернулся на родину, где его задержали и обвинили в наемничестве. Кубанычбек не признал вину. Он говорил, что занимался доставкой гуманитарной помощи.

По словам адвоката, его подзащитный пошёл на фронт, так как хотел получить гражданство России.

В начале августа 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ее ведомство прорабатывает вопрос выдачи гражданства Кубанычбеку.

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, гражданам республики запрещено участвовать в военных конфликтах других государств. За нарушение закона предусмотрено лишение свободы до 15 лет.