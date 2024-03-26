Суд в Бишкеке признал оппозиционного политика виновным в госизмене

Первомайский районный суд Бишкека признал виновным в государственной измене оппозиционного депутата киргизского парламента Адахана Мадумарова. Он освобождён от наказания по истечении срока давности, сообщает Радио Азаттык.

Поводом для дела стало подписание Мадумаровым протокола по киргизско-таджикской границе в 2009 году. Он в то время был секретарём Совета безопасности. Документ должен был урегулировать часть спорных участков границы. Политика обвиняли в том, что он фактически признал в документе передачу части спорной территории Таджикистану.

Политик не признал себя виновным, а уголовное преследование он считает политически мотивированным. Мадумаров не раз критиковал в парламенте действующую власть. Он возглавляет оппозиционную партию и трижды выдвигал свою кандидатуру на пост президента. Несмотря на освобождение от наказания он останется под арестом до вступления приговора в силу, отмечает Азаттык.

Протяжённость границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, около 450 из них не были демаркированы после распада СССР. Это приводило к регулярным столкновениям между местными жителями и пограничниками двух стран. В 2022 году в вооружённом приграничном конфликте погибли около 150 человек с обеих сторон. В декабре стороны отчитались о согласовании около 90 процентов пограничной линии.



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