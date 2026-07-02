Суд в Бишкеке вынес приговоры по делу о попытке госпереворота

Суд в Бишкеке вынес приговор по делу о попытке насильственного захвата власти. Одним из главных обвиняемых по делу был экс-глава Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

Ташиева виновным и назначил ему четыре года лишения свободы с конфискацией имущества. При этом к нему на такой же срок применена пробация, что означает отсутствие реального отбытия наказания при соблюдении установленных судом условий.

Такой же приговор вынесен бывшему генпрокурору Курманкулу Зулушеву и бывшему спикеру парламента Нурланбеку Тургунбеку уулу.

Ещё пятеро обвиняемых признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и получили трёхлетний пробационный надзор.

Ташиеву были предъявлены обвинения по статьям о действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя, и злоупотреблении должностным положением. Его адвокат Икрамидин Айткулов ранее сообщал, что бывший глава ГКНБ не признаёт вину. После предъявления обвинений суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело было возбуждено после обращения группы из 75 политиков и общественных деятелей, призвавших президента Кыргызстана Садыра Жапарова провести досрочные президентские выборы. По данным киргизских СМИ, это письмо связывали с Ташиевым.

В рамках расследования были задержаны несколько подписавших обращение, в том числе общественный деятель Бекболот Талгарбеков, бывший министр сельского хозяйства Эмилбек Узакбаев, экс-депутат Курманбек Дыйканбаев, бывший вице-премьер Аалы Карашев и бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

Камчыбек Ташиев был освобождён от должности главы ГКНБ в феврале 2026 года. Президент Садыр Жапаров тогда заявил, что принял это решение, чтобы не допустить раскола в обществе. После отставки Ташиева своих постов лишились несколько высокопоставленных чиновников, а ряд депутатов, которых связывали с ним, сложили мандаты.