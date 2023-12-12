Суд в Чечне отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении

Шалинский городской суд в Чечне отказал в условно-досрочном освобождении Зареме Мусаевой – матери чеченских оппозиционных активистов братьев Янгулбаевых. Она осуждена на пять лет по обвинению в мошенничестве и нападении на полицейского. Об этом сообщает издание Sota из здания суда.

Против условно-досрочного освобождения жены бывшего федерального судьи Чечни выступало руководство колонии-поселения в Аргуне, заявив, что Мусаева находится там непродолжительное время, не изъявляла желания получить профессию , вину не признала и не раскаялась. Начальник отряда по воспитательной работе заявил, что Мусаева демонстрирует "шантажное поведение", что именно подразумевается под "шантажным поведением" в официальной характеристике не уточнялось. С позицией руководства колонии согласился прокурор.

Защита заявила, что Мусаева уже отбыла срок, положенный для УДО, и у нее нет никаких взысканий или обязательств перед потерпевшей стороной, которые могли бы препятствовать освобождению.

"То, что „мало отбыла“, не признала вину, — это все неправовые, неконституционные доводы, которые не могут учитываться судом при вынесении решения по УДО, заявил адвокат Александр Савин.

В июле Зарему Мусаеву приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому, Верховный суд Чечни в сентября смягчил наказание до пяти лет колонии-поселения.

В колонии Мусаеву неоднократно госпитализировали, её состояние здоровья продолжает ухудшаться, в то время как в случае условно-досрочного освобождения заботу о ней мог бы взять её брат – его нотариально заверенное обязательство об этом накануне было приобщено к делу.

Трое сыновей Мусаевой – братья Янгулбаевы – критиковали режим Рамзана Кадырова, а их отец Сайди Янгулбаев отказывался публично осудить деятельность сыновей. Сейчас все они находятся не в России.

Мусаеву насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню в январе 2022 года. В Грозном ей сначала назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело: якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, "чуть не лишила его глаза". Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве.

Мусаева страдает инсулинозависимым диабетом рядом других хронических заболеваний, в заключении состояние её здоровья существенно ухудшилось.

Кадыров угрожал семье Янгулбаевых расправой на следующий день после похищения Мусаевой. 2 февраля 2022 года в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых – на нем жгли, топтали и рвали их портреты.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Зарему Мусаеву политзаключенной. Европейский парламент в начале октября принял резолюцию, в которой резко осудил похищение и политически мотивированное заключение Заремы Мусаевой.

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