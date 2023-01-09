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Суд в Чехии оправдал экс-премьера и кандидата в президенты Бабиша

Суд в Праге вынес оправдательный приговор в отношении бывшего премьер-министра Чехии, кандидата в президенты страны на предстоящих на этой неделе выборах Андрея Бабиша.

По словам судьи, в действиях Бабиша не было обнаружено состава преступления. Гособвинение имеет право подать апелляцию.

Бабиша обвиняли в мошенничестве с субсидиями Европейского союза на сумму в 2 млн евро. По версии обвинения, Бабиш незаконно использовал субсидии для строительства собственного конференц-центра с отелем в окрестностях Праги. Обвинение утверждало, что Бабиш, являющийся миллиардером и владельцем крупных предприятий, скрывал тот факт, что является фактическим собственником отеля, чтобы использовать субсидии ЕС, предназначенные только для малого бизнеса. Экс-премьер на суде признал, что использовал ту схему, о которой говорило обвинение, но настаивал на том, что она не нарушала закон. По мнению Бабиша, его преследование, которое началось, когда он ещё был премьер-министром, носит политический характер.

Гособвинение просило приговорить Бабиша к условному сроку и штрафу.

Андрей Бабиш – депутат парламента и глава крупнейшей оппозиционной партии ANO. С 2017 по 2021 год занимал пост главы правительства. В 2021 году его партия, хотя и заняла по итогам выборов первое место по числу депутатов в парламенте, не смогла составить коалицию и оказалась в оппозиции. Политические оппоненты обвиняют Бабиша в популизме.

Бабиш выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Чехии. Первый тур состоится 13-14 января. По опросам, Бабиш претендует на выход во второй тур, его основные соперники - отставной генерал Петр Павел, сторонник жёсткой линии по отношению к России, и экономист Дануше Нерудова. Вердикт суда Бабиш и его оппоненты пока не комментировали.

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