Верховный суд Чувашии 22 июня отправил на новое рассмотрение дело журналистки Идель.Реалии Дарьи Комаровой, которую обвиняют в участии в акции, которую она освещала.

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Поводом для административного дела стало присутствие Комаровой на встрече с бывшим координатором штаба Алексея Навального в Чебоксарах Семёном Кочкиным в августе 2020 года. Он планировал избраться в Городское собрание депутатов и проводил встречу с избирателями. Полицейские посчитали это несогласованной акцией.

В апреле районный суд в Чебоксарах прекратил дело журналистки из-за отсутствия состава правонарушения. Верховный суд Чувашии пересмотрел это решение по жалобе МВД. Основания для пересмотра не сообщаются.