Суд в Джорджии ошибочно опубликовал список обвинений в адрес Трампа

Окружной суд Фултона, штат Джорджия, в понедельник опубликовал список уголовных обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Reuters. Документ, по всей вероятности, имеет отношение к попыткам Трампа отменить результаты его поражения на выборах в Джорджии в 2020 году, говорится в сообщении. Список продержался на сайте суда примерно полчаса, прежде чем исчезнуть без каких-либо объяснений. Очевидно, он появился на сайте по ошибке.

Офиc окружного прокурора Фултона выступил со специальным заявлением о том, что никаких обвинений Трампу предъявлено не было. Суд назвал список "фиктивным", подчеркнув, что в понедельник на сайте не было опубликовано никаких документов.

Как сообщал ранее корреспондент Радио Свобода в США, предъявление Дональду Трампу обвинений в попытке незаконного изменения результатов президентских выборов 2020 года совпало с менее замеченной, но драматичной судебной историей.

Сначала федеральная судья в Вашингтоне отложила одобрение досудебной сделки Хантера Байдена с прокуратурой, в рамках которой младший Байден признавал вину в неуплате налогов и нелегальной покупке пистолета -- в обмен на почти символическое наказание. Дело в том, что прокуратура настаивала на том, что это соглашение не прекращает расследования предпринимательской деятельности сына президента. Но защита Хантера Байдена настаивала на обратном.

Это принципиальный камень преткновения, поскольку Хантеру Байдену вкупе с обвинениями в неуплате налогов могут грозить обвинения в незаконной лоббистской деятельности. К такой деятельности мог иметь косвенное отношение Джо Байден в бытность вице-президентом США.

В пятницу было объявлено, что прокурор, расследующий деятельность Хантера Байдена, получил статус специального прокурора, то есть его полномочия были расширены. В этот же день он объявил, что сыну президента могут быть предъявлены уголовные обвинения.