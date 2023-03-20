Суд в Екатеринбурге назвал "фейковым" телеграм-канал "Судья Ушаков"

Ленинский районный суд Екатеринбурга опроверг причастность судьи Владимира Ушакова к телеграм-каналу, который ведут от его имени.

"Сообщаем, что аккаунт судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Ушакова В.И. в мессенджере Телеграмм является фейковым", – сказано в пресс-релизе. Также отмечается, что судья не имеет аккаунтов в социальных сетях и не пользуется мессенджерами.

Телеграм-канал "Судья Ушаков" был создан 16 марта после того, как судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Владимир Ушаков назначил политику Евгению Ройзману 14 суток ареста.

Ройзмана признали виновным в демонстрации экстремистской символики. Причиной стал репост ролика "За что Путин сажает Навального" на странице во "ВКонтакте", которая велась под именем Ройзмана. В правоохранительных органах заявили, что в ролике была экстремистская символика – значок запрещённого в России Фонда борьбы с коррупцией. Ройзман утверждает, что не имеет никакого отношения к публикации ролика и вообще не пользуется "ВКонтакте".