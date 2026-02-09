Суд в Гонконге приговорил медиамагната Джимми Лая к 20 годам тюрьмы

Суд в Гонконге суд приговорил к 20 годам лишения свободы 78-летнего миллиардера и медиамагната Джимми Лая, основателя оппозиционной газеты Apple Daily и критика Компартии Китая. Его обвинили в "сговоре с иностранными силами" и публикации "подрывных материалов".

По мнению судей, Лай лоббировал введение санкций, блокады и других "враждебных действий" со стороны США и других стран, привлекая к этому целую сеть лиц, включая сотрудников его уже закрывшейся газеты Apple Daily, активистов и иностранцев.

Защита Лая в интервью Би-би-си назвала процесс показательным, а его результат – предопределенным. "Теперь, когда этот фиктивный процесс наконец закончился, мы призываем лидеров со всего мира единодушно потребовать от Китая освободить Джимми Лая, чтобы он наконец смог вернуться к своей семье в Лондоне", – сказал адвокат Каоилфионн Галлахер. По его словам, приговор стал "последним ударом по верховенству закона в Гонконге".

Лая арестовали в 2020 году, после принятия закона о национальной безопасности, последовавшего за масштабными протестами в Гонконге в 2019-2020 годах. Этот закон разрешает китайской полиции и спецслужбам действовать в Гонконге, а также обязывает власти автономии преследовать, например, сторонников отделения Гонконга от Китая в уголовном порядке.

Правозащитные организации по всему миру, в частности, "Репортеры без границ" называли преследование Лая политически мотивированным и требовали его освобождения. Президент США Дональд Трамп говорил о Лае на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином в октябре 2025 года, к освобождению арестованного бизнесмена призывали лидеры многих демократических стран.

Помимо Лая, сроки от шести до 10 лет получили еще восемь человек, в том числе шесть бывших высокопоставленных сотрудников Apple Daily.