Суд в Хорватии отказал чеченским беженцам в предоставлении убежища

Суд в Хорватии отказал пятерым уроженцам Чечни в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты. Теперь они могут быть депортированы обратно в Россию, сообщил редакции Кавказ.Реалии представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.
"Участвовавшие в суде переводчики рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств, и основан на одних лишь предположениях, что соискатели защиты являются исламистскими экстремистами. Очень предвзятое решение", - считает Дадуев.
Находящиеся в Хорватии уроженцы Чечни заявили среди причин эмиграции в том числе нежелание участвовать в войне против Украины. Сейчас они остаются в центре для мигрантов, откуда их могут как выпустить для проезда в другую страну, так и депортировать в Россию. В настоящий момент окончательное решение хорватских властей по этому вопросу неизвестно.
- В начале ноября в Хорватии были задержаны несколько десятков уроженцев Чечни – они жаловались на принуждение подписать отказ от заявлений на убежище. Задержанные выехали из России через Турцию и приехали в Хорватию транзитом, намереваясь отправиться оттуда в другие страны Европы. Тогда после публикаций в СМИ омбудсмен Хорватии Тена Шимонович-Айнвальтер заявила о проверке законности задержания уроженцев Чечни и планов на их выдворение. Также на ситуацию обратили внимание хорватские правозащитники.
- В декабре "Ассамблея чеченцев Европы" заявила, что в один из чеченских беженцев был избит хорватскими полицейскими в аэропорту. После этого пострадавшего отправили в лагерь для мигрантов, где несколько дней держали в одиночной камере. Правозащитники опубликовали фотографии со следами побоев, имя беженца не называется. Власти Хорватии информацию об избиении мигранта из Чечни не комментировали.
- С января нынешнего года Хорватия вошла в Шенгенскую зону. В конце прошлого года, когда уроженцы Чечни были задержаны в стране, погранконтроль между Хорватией и соседними странами ЕС ещё сохранялся.
- Ряд стран ЕС ранее заявлял, что само по себе желание избежать мобилизации не может быть основанием для предоставления российским гражданам статуса беженца.
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