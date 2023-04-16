Суд в Хорватии отказал чеченским беженцам в предоставлении убежища

Суд в Хорватии отказал пятерым уроженцам Чечни в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты. Теперь они могут быть депортированы обратно в Россию, сообщил редакции Кавказ.Реалии представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

"Участвовавшие в суде переводчики рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств, и основан на одних лишь предположениях, что соискатели защиты являются исламистскими экстремистами. Очень предвзятое решение", - считает Дадуев.

Находящиеся в Хорватии уроженцы Чечни заявили среди причин эмиграции в том числе нежелание участвовать в войне против Украины. Сейчас они остаются в центре для мигрантов, откуда их могут как выпустить для проезда в другую страну, так и депортировать в Россию. В настоящий момент окончательное решение хорватских властей по этому вопросу неизвестно.