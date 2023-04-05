Полиция в Испании задержала двух гражданин России и Украины по подозрению в контрабанде санкционных товаров в Москву. Дело было открыто в связи с попыткой вывоза партии стекла для кабин военных самолётов. Об этом говорится на сайте министерства внутренних дел страны.

Задержания были проведены полицией и таможенной службой в городах Ирун и Фуэнтеррабия в Стране Басков на севере Испании. Расследование началось в июне 2021 после того, как испанским правоохранительным органам стало известно о супружеской паре украинцев, занимающейся поставками авиационного оборудования в обход процедур экспортного контроля.

Имена задержанных не называются. Один из них, как сообщает МВД, является главой международной бизнес-сети, занимающейся незаконной торговлей оборонными материалами. В ходе расследования была выявлена схема поставок в Россию через третьи страны, говорится в сообщении. Один из подозреваемых арестован. Других подробностей дела не приводится.