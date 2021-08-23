Суд в Калининграде не стал арестовывать активистку по "дадинской" статье

Центральный районный суд Калининграда отказался арестовывать активистку Евгению Федулову, обвиняемую по так называемой "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга. Об этом корреспондент Север.Реалии сообщает из зала суда.

Обвинение ходатайствовало о заключении Федуловой под стражу до 18 сентября из-за того, что она якобы может скрыться от следствия и суда. Сведений о том, что Федулова пыталась покинуть страну, суду не представлено, сообщила судья.

Дело является политическим, средней тяжести, оснований для заключения под стражу нет, считает адвокат задержанной Мария Бонцлер. "Суд не стал арестовывать Федулову, отказав в ходатайстве следователю. Ее отпустили в зале суда. Теперь уже следователь будет брать с нее подписку о невыезде", - сообщила Бонцлер Север.Реалии.

"Следователь утверждает, что меня чуть ли не границе взяли. Но это перевирание фактов: меня задержали у здания генконсульства Польши. В этот день консул пригласил меня на беседу, чтобы принять решение о выдаче мне визы. У меня было назначено время. И я не знала о возбуждении в отношении меня уголовного дела", - пояснила Федулова.

В четверг Федулова была задержана на улице и доставлена в Следственный комитет. Вместе с ней в СК доставили активистку Анастасию Нехаеву, которая дала показания по делу как свидетель. Федулову отправили в ИВС до суда по мере пресечения.

В июне калининградских активистов Евгению Федулову и Вадима Хайруллина начали проверять по статье 212.1 Уголовного кодекса, известной как "дадинская", за неоднократное нарушение организации собрания или митинга.

Как говорил Хайруллин, следователь озвучил ему четыре эпизода, из-за которых возбуждено дело: одиночный пикет и участие в трех митингах в поддержку Навального зимой и 21 апреля. Сам активист не исключил, что дело могло быть возбуждено в связи с его одиночными пикетами, на которые он выходил с плакатом "Улыбнись, если Путин надоел", а также с плакатом Федуловой "Чей чай, Вова?"

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