Суд в Калининграде взыскал с депутата Госдумы 370 миллионов рублей

Суд в Калининграде признал незаконной покупку акций "Калининградского морского торгового порта", которые отошли депутату Госдумы Андрею Колеснику и его родственникам. Об этом сообщается в телеграм-канале областного суда.

Иск в суд подавала Генпрокуратура. По данным ведомства, Андрей Колесник, а также его жена и теща незаконно приобрели, а затем скрытно владели акциями порта. Колесник купил 28,5% акций в 2001-2002 годах, оформил их на юридических лиц, а затем перепродал сам себе, став директором порта.

С 2011 года Андрей Колесник был депутатом Калининградской областной думы, а затем и депутатом Госдумы. Это запрещало ему участвовать в предпринимательской деятельности, но Колесник продолжал извлекать прибыль из работы порта. Он также принимал законодательные решения в отрасли, в которой у него был бизнес, но не сообщил в органы о конфликте интересов.



Чтобы замаскировать свою коммерческую деятельность, Колесник ввел в совет директоров порта своих родственников и друзей, а акции передал по договору управления доверенным лицам. Прокуратура считает, что Колесник за время эксплуатации имущества порта незаконно получил 369 миллионов рублей. Эту сумму, а также акции порта со счетов Колесника и его тещи суд постановил взыскать в доход государства.

В комментарии "Ведомостям" Колесник сказал, что считает дело "нормальным гражданским иском" и заявил, что передал свою долю акций теще, когда стал депутатом Госдумы.

Андрею Колеснику 63 года, он депутат Госдумы от Калининградской области. В феврале 2022 года он голосовал за обращение к президенту о признании независимости так называемых ДНР и ЛНР, после чего попал под санкции Евросоюза и США. Колесник поддерживает российское вторжение в Украину, заявляет о "кольце врагов", предлагает снабжать мобилизованных ватниками. 6 февраля в интервью изданию "Подмосковье сегодня" Колесник, рассуждая о "предателях Родины", предложил отменить мораторий на смертную казнь для уехавших из страны.