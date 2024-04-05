Суд в Калмыкии не признал бойца ЧВК "Вагнер" ветераном войны в Украине

Верховный суд в Калмыкии отказался признать погибшего наёмника ЧВК "Вагнер" ветераном боевых действий в Украине. При этом при жизни он был награждён государственной медалью и грамотой.

Суд пришёл к выводу, что частная военная компания не выполняла поставленные задачи и не относится к Минобороны России. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

В июле 2023 года военкомат Калмыкии выдал родителям бойца ЧВК "Вагнер" Алексею и Татьяне Безрук удостоверения членов семьи погибшего военнослужащего. Позже документы потребовали вернуть - супруги Безрук отказались. Военкомат подал на них в суд, и в ноябре 2023 года удостоверения были признаны незаконными.

В суде Безрук заявили, что ЧВК "Вагнер" выполняла задачи, содействующие Вооруженным силам России и финансировалась из бюджета. Ранее президент Владимир Путин заявил, что за несколько лет ЧВК "Вагнер" получила из бюджета 86 млрд рублей. Родители погибшего наёмника также отметили, что за участие в боевых действиях их сын в июне 2023 года был награждён медалью "За отвагу" и благодарственным письмом главы "ЛНР".

Представители министерства социального развития Калмыкии возразили, что ЧВК "Вагнер" не относится к Минобороны, в качестве юридического лица не зарегистрирована, а оказание помощи членам семьи погибших участников частных военных компаний законом не предусмотрено. Такие же доводы привёл военкомат региона, посоветовав семье Безрук обращаться за помощью в организацию, с которой их сын заключил контракт. Эту же позицию поддержала прокуратура.

Таким образом Верховный суд Калмыкии утвердил решение районного суда об отказе родителям погибшего бойца ЧВК "Вагнер" в возвращении статуса членов семьи погибшего военнослужащего.