Суд в Казахстане отклонил иск уроженца Чечни Мансура Мовлаева

Административный суд Акмолинской области Казахстана отклонил иск уроженца Чечни, критика властей республики Мансура Мовлаева о признании незаконным отказа в предоставлении убежища. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил юрист Мурат Адам.

По его словам, заседание суда прошло вечером 26 февраля без присутствия Мовлаева, сообщает "Настоящее Время".

DW пишет, что Мансур Мовлаев пытался оспорить решение местного Управления занятости и социальных программ. Адвокаты не смогли убедить суд, что отказ в статусе беженца фактически означает выдачу Мовлаева России, а в Чечне его ждут пытки.

Генпрокуратура Казахстана ранее одобрила запрос России о его экстрадиции, однако Верховный суд приостановил этот процесс. Суд постановил, что выдача не может быть произведена до вынесения решения о получении статуса беженца, на который подался Мансур Мовлаев.

В России его объявили в розыск по делу об экстремизме. По данным Кавказ.Реалий, в 2020 году Мовлаева осудили в Чечне по делу о незаконном обороте наркотиков. В 2022 году он вышел на свободу условно-досрочно. В августе 2022 года его снова похитили сотрудники ОВД Шалинского района Чечни и удерживали в одной из тюрем. Мовлаеву удалось сбежать и нелегально, без документов, попасть в Кыргызстан.

В октябре 2023 года суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии с последующим выдворением за пределы страны по статье о незаконном пересечении границы Кыргызстана. 20 ноября того же года он был освобожден, так как срок его пребывания в колонии истёк. После этого Мовлаев покинул Кыргызстан. В октябре 2024 года он записал обращение, в котором заявил о похищении своих братьев Зелимхана и Хамзата.