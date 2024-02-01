Суд в Казани продлил арест журналистке Радио Свобода Алсу Курмашевой

Советский районный суд Казани сегодня, 1 февраля, до 5 апреля продлил арест журналистке Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия, сообщает Idel.Реалии. Журналистка находится в СИЗО с середины октября 2023 года.



Заседание прошло в закрытом режиме — прессу допустили только на оглашение решения, а других пришедших в суд и вовсе отказались пустить в зал. В суде сегодня присутствовали представители посольств Австрии, Чехии и Нидерландов.



Адвокат Алсу Курмашевой настаивал на изменении меры пресечения на домашний арест, однако суд в этом отказал.



Журналистку обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса России, а именно в том, что она не подала документы на включение самой себя в реестр "иноагентов", а также в распространеии так называемых фейков о российской армии. По второй статье журналистке вменяют распространение книги "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину", которую редакция "Idel.Реалии" презентовала осенью 2022 года.

У Алсу Курмашевой двойное гражданство: США и России. До ареста она жила в Праге со своим мужем и детьми. В середине мая прошлого года она на несколько дней приехала в родной город Казань по семейным обстоятельствам.

— Вы восхищаетесь моей смелостью, что я приехала к себе домой (!) в "такое время", — писала Алсу в письме из СИЗО 18 января этого года. — Но мы живем сейчас — и "другого" времени у нас не будет. "Время", конечно, будет, но может не быть кого-то из близких, кому нужна помощь сегодня. <…> Я ответственна за свою семью. За малолетних детей, за престарелую маму.

Второго июня 2023 года в аэропорту Казани — перед вылетом из России — Алсу задержали силовики. У нее изъяли американский и российский паспорта. Через несколько дней в отношении журналистки возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве. С Алсу взяли подписку о невыезде. Расследование этого дела затянулось на несколько месяцев. Лишь в октябре мировой суд в Казани признал ее виновной и оштрафовал на 10 000 рублей.

Через неделю после оглашения приговора — 18 октября — журналистку вновь задержали. Суд через несколько дней избрал Курмашевой меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще через полтора месяца — 11 декабря 2023 года — следствие предъявило журналистке обвинение по статье о "фейках".

25 января исполнилось 100 дней с момента заключения Алсу. В тот день исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус заявил, что "даже один день несправедливого заключения за решеткой — это трагедия, но несправедливо удерживать гражданку США в российской тюрьме в течение 100 дней".

Комментируя сегодняшнее решение суда, Капус заявил назвал его крайне печальным для неё и её семьи. "Идёт уже четвертый месяц Алсу в российской тюрьме. Очевидно, что она была арестована несправедливо, только потому, что она американская гражданка и журналистка, которая имеет смелость делать свою работу – это два обстоятельства, которые невыносимы для Москвы".