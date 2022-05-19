Янукович был заочно арестован за незаконное пересечение границы

Суд в Киеве принял решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу об организации незаконной переправки через государственную границу. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Согласно данным следствия, 23 февраля 2014 года бывший президент Украины и его охрана незаконно пересекли воздушную границу страны на трёх вертолётах. Так не менее 20 человек попали в город Анапа Краснодарского края России.
В прокуратуре добавили, что досудебное расследование продолжается.
- Виктор Янукович и его соратники сбежали из Украины зимой 2014 после массовых расстрелов в центре Киева во время Евромайдана. Сейчас бывший президент скрывается за границей, вероятнее всего – в России. Ему инкриминируют ряд преступлений , в том числе государственную измену. Янукович свою вину отрицает.
- В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
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