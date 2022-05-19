Янукович был заочно арестован за незаконное пересечение границы

Суд в Киеве принял решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу об организации незаконной переправки через государственную границу. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Согласно данным следствия, 23 февраля 2014 года бывший президент Украины и его охрана незаконно пересекли воздушную границу страны на трёх вертолётах. Так не менее 20 человек попали в город Анапа Краснодарского края России.

В прокуратуре добавили, что досудебное расследование продолжается.