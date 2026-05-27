Суд в Латвии обязал предоставить убежище россиянину-призывнику

В Латвии Рижский окружной административный суд обязал власти страны предоставить убежище российскому гражданину, который отказывался возвращаться в Россию из-за страха быть призванным в армию. Об этом пишет "Ковчег" со ссылкой на решение суда.



Согласно постановлению суда, заявитель – 19-летний уроженец Украины (его имя не сообщается), получивший российское гражданство в шесть лет и переехавший в Латвию в 2014 году. Свое прошение об убежище юноша обосновал политическими мотивами, указав, что выступал против войны в Украине, участвовал в проукраинских мероприятиях в Риге. В России молодому человеку грозит призыв в армию, однако он не хочет воевать против Украины.



Изначально миграционная служба Латвии отказала ему в защите, посчитав угрозу преследования надуманной, так как он не получал повестку. Суд с такой логикой не согласился.



В решении судьи опирались на доклад Европейского агентства по вопросам убежища о положении уязвимых групп в России, вышедший в декабре 2025 года. Суд принял во внимание, что военнослужащих-срочников могут отправить в зоны боевых действий, а уклонение от службы грозит уголовным преследованием.

