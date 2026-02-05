Суд в Лондоне приговорил российского капитана Мотина к 6 годам тюрьмы

Центральный уголовный суд Лондона 5 февраля приговорил 59-летнего российского моряка Владимира Мотина к шести годам тюрьмы, передают Sky News и ТАСС из зала заседаний. Мотин – капитан контейнеровоза Solong. В 2025 году его судно столкнулось в Северном море у берегов у берегов Великобритании с танкером Stena Immaculate под флагом США.

Инцидент произошел 10 марта 2025 года. Solong под флагом Португалии c экипажем из 14 человек шел из Грангемута (Шотландия) в Роттердам (Нидерланды) с грузом, состоящим в основном из спиртных напитков. Судно шло со скоростью 16 узлов и столкнулось со стоявшим на якоре танкером Stena Immaculate с экипажем из 23 человек, который перевозил более 220 тысяч баррелей авиационного топлива из Греции в Великобританию.

На Stena Immaculate произошли взрывы, после чего оба судна загорелись, а часть авиационного топлива, которое перевозил танкер, вылилась в море.

Один из моряков с Solong, филиппинец Марк Анджело Перния, пропал без вести. Его поиски вскоре прекратились, он считается погибшим. Мотин был признан британским судом виновным в его смерти.

Из решения суда следует, что 11 месяцев, которые российский моряк уже провел в предварительном заключении, будут учтены в его сроке. Мотин сможет претендовать на условно-досрочное освобождение через 37 месяцев.

Мотин был опытным капитаном, он ходил на Solong в течение 15 лет. В суде он рассказал, что нес вахту в одиночку и, по его словам, совершил ошибку, когда пытался перевести судно из режима автопилота на ручное управление, чтобы избежать столкновения. Он, по его версии, не смог этого сделать, и это привело к катастрофе.

Судья с этим не согласился. В приговоре сказано, что Мотин в течение нескольких минут перед столкновением "не сделал ничего, чтобы предотвратить его, не дал никакой команды членам экипажа". Судья также посчитал "в высшей степени противоречивыми" заявления капитана и пришел к заключению, что Мотин "не сумел обеспечить необходимого наблюдения" за судном (обвинение подчеркивало, что россиянин один остался на мостике во время вахты, и это противоречит правилам безопасности судоходства) и "не оценил риск столкновения".

Обвинение также отмечало, что все навигационные системы контейнеровоза были исправны, а заявления капитана о неисправности руля были безосновательными. Позицию Мотина ещё больше ослабили сообщения родным, которые он отправил им сразу после катастрофы. Высадившись на берег, россиянин в частности написал жене, что его признают "виновным". Та в ответ велела ему придумать себе алиби и сказать, что он не видел другой корабль, когда находился на вахте.