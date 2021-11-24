Высокий суд Лондона признал клеветническими девять утверждений о миллиардере Романе Абрамовиче из книги "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад".

В книге, в частности, утверждалось, что Абрамович купил лондонский футбольный клуб "Челси" по распоряжению Владимира Путина, целью которого было "признание и влияние" в Великобритании, а также предоставил президенту России доступ к своему состоянию. В противном случае оно якобы перешло бы государству, а сам миллиардер оказался бы в тюрьме.

Представители ответчика, издательства HarperCollins, настаивали, что утверждения, которые Абрамович счёл клеветой, были лишь выражением мнения. Однако лондонский суд решил, что в книге они поданы как факты.

Вместе с тем Высокий суд Лондона постановил, что три из четырех отрывков из книги, на которые жаловалась компания "Роснефть", не дискредитируют её.

Книга бывшей корреспондентки Financial Times в Москве Кэтрин Белтон "Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад" вышла в Великобритании в апреле прошлого года.

После её появления в продаже российские бизнесмены Роман Абрамович, Шалва Чигиринский, Михаил Фридман, Пётр Авен, а также компания "Роснефть" подали иски к автору и издательству HarperCollins.

Позже HarperCollins убрало из книги фрагменты о связях в 1980-х годах Фридмана и Авена с КГБ СССР и извинилось перед ними.