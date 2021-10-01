Суд в Минске ликвидировал последнюю правозащитную организацию

Белорусский Верховный суд ликвидировал национальный Хельсинский комитет — последнюю зарегистрированную правозащитную организацию в стране. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Заседание состоялось 30 сентября. Министерство юстиции обвинило правозащитную организацию в грубом нарушении закона — оплате работы двух наблюдателей за президентскими выборами 2020 года. Правозащитники отрицают нарушение законов и говорят, что им так и не предоставили оригиналов документов, подтверждающих позицию правительства.

С середины июля по всей Беларуси происходят массовые ликвидации неправительственных организаций. Под угрозой оказались правозащитные, благотворительные, образовательные, исследовательские и потребительские объединения. Их представители задерживаются, в их домах и офисах проводятся обыски, счета арестовываются.

По состоянию на 9 сентября, по данным правозащитного центра "Весна", в стране только за три месяца были ликвидированы 135 неправительственных организаций.