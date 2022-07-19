Суд в Минске отправил в колонию россиянина из-за фото у Вечного огня

Суд в Минске приговорил к одному году и одному месяцу колонии общего режима гражданина России, признав его виновным в хулиганстве.

В апреле этого года россиянин, имя которого не сообщается, находясь в Минске попросил своего друге сфотографировать его на фоне мемориала на Площади Победы, в том числе - в прыжке над Вечным огнём. По версии следствия, обвиняемый сделал это "из низменных побуждений, выразившихся в грубом нарушении общепринятых норм морали и правил поведения" и "открыто и оскорбительно надругался над обычаями и традициями общества".

В пресс-службе суда Партизанского района Минска, который и вынес приговор россиянину, заявили, что подсудимый "признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном". Сообщается также, что отправленный в колонию гражданин РФ является выпускником военного вуза, работает менеджером в частной российской компании и имеет на иждивении двух малолетних детей.