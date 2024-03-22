Суд в Минске приговорил журналиста Карнея к 3 годам колонии

Минский городской суд 22 марта приговорил белорусского журналиста Игоря Карнея к трём годам лишения свободы и штрафу. Его признали виновным в участии в экстремистском сообществе, - сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Журналисту грозило до шести лет лишения свободы.

Газета "Беларусь сегодня", подконтрольная администрации авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко, написала, что Карнея судят за сотрудничество с Белорусской ассоциацией журналистов (БАЖ). Она признана властями экстремистской организацией.

В представительстве ЕС в Беларуси сообщили, что европейские дипломаты, в том числе из Австрии, Нидерландов, Германии Польши, Словакии, Швеции, а также из Великобритании пришли во вторник - в первый день процесса - к зданию суда в знак солидарности с Игорем Карнеем и "другими осуждёнными по политическим мотивам".

В сообщении европейского представительства отмечается, что на сегодняшний день количество политзаключенных в Беларуси превышает 1400, многие их которых "содержатся в угрожающих их жизням условиях и имеют тяжелые заболевания", но им отказывают в надлежащей медицинской помощи. Дипломаты призвали немедленно и безоговорочно всех их освободить. С призывом освободить политзаключённых в Беларуси выступили и более 20 лауреатов Нобелевской премии.