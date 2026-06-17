Суд в Москве арестовал бизнесмена Илью Трабера по делу об убийстве

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бизнесмена Илью Трабера по делу о заказном убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба столичный судов общей юрисдикции.

Вместе с Трабером суд арестовал бывшего профессионального боксера Алисултана Надирбегова – его обвиняют в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном обороте оружия. Следствие считает Надирбегова исполнителем убийства Петрова, сообщает РБК.

Траберу предъявлено обвинение по тем же статьям.

Бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров был убит в своем загородном доме в поселке Великое под Выборгом. Его застрелили из снайперской винтовки. По горячим следам ни стрелявший, ни заказчики убийства найдены не были.

Петров был владельцем более 20 компаний, в числе которых ОАО "Выборгский судостроительный завод" и ЗАО "Выборгская топливная компания". СМИ называли его "хозяином Выборга" из-за влияния. В 2016 году Петров просил, чтобы журналисты прекратили его так называть. После обращения журналисты стали называть депутата #нехозяинвыборга.

Илья Трабер является заметной фигурой в бизнесе Ленинграда и Петербурга с конца 1980-х годов. СМИ писали о его близости к нынешнему президенту России Владимиру Путину, с которым он пересекался в 1990-е годы и якобы бывал в числе приглашенных на его дни рождения. Трабера также называли авторитетным бизнесменом по прозвищу Антиквар, намекая на связи в криминальной среде (бизнесмен добился опровержения этого в суде).

Трабер фигурировал как подозреваемый в деле, которое расследовалось в Испании в связи с отмыванием денег россиянами через подставные компании. В 2018 году все обвиняемые были оправданы, так как суд не смог доказать их виновность.

Как пишет "Фонтанка", Трабер, которому сейчас 75 лет, по-прежнему, несмотря на непубличность, важная фигура в петербургском бизнесе.