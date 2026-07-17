Суд в Москве арестовал блогера Ремесло по делу о "фейках" об армии

Басманный районный суд Москвы арестовал прокремлёвского блогера Илью Ремесло на два месяца (до 16 сентября) по обвинению в распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда, а также адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее в пятницу, 17 июля, блогера задержали в Санкт-Петербурге и отправили в Москву.

Как сообщил адвокат, поводом для уголовного дела стал "тот самый манифест", опубликованный Ремеслом в марте 2026 года. Тогда в серии постов блогер резко раскритиковал президента Владимира Путина, возложил на него ответственность за войну против Украины и ухудшение экономической ситуации в России, введение цензуры и подавление оппозиции.

До весны 2026 года Ремесло был известен как провластный блогер, критик российской оппозиции и автор обращений в правоохранительные органы, после которых возбуждались уголовные дела, в том числе против оппозиционера Алексея Навального.

После публикации антивоенных постов его поместили в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге, где он провел около месяца. Публикации блогера прокомментировал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов. Он сообщил что ранее считал Ремесло "адекватным пропрезидентским человеком".

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