Суд в Москве арестовал бывшего замглавы МЧС

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов.

По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из бюджета более 969 млн рублей на строительство госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом в Мурманской области. Госпиталь возвели без учета климатических условий региона, по назначению он не использовался и был демонтирован. В результате, как подсчитало следствие, бюджету Мурманской области причинен ущерб на сумму более 323 млн рублей.

Как пишет "Коммерсант", защита Гуровича считает, что в представленных ей документах нет никаких оснований для уголовного преследования: госпиталь был построен и использовался в пандемию.

Андрей Гурович был замглавы МЧС с 2018 года. Его освободили от должности в мае 2022-го после назначения нового главы МЧС - Александра Куренкова.