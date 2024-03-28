Суд в Москве арестовал одного из топ-менеджеров "Росатома"

Басманный суд Москвы 28 марта арестовал директора по контролю проектов сооружения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от руководителя одного из ключевых подрядчиков компании.

62-летний топ-менеджер госкорпорации был задержан ФСБ 27 марта. Про Сахарова известно, что он работал в госкорпорации с 2010 года. До января он занимал должность директора по капитальным вложениям, пишет "Коммерсантъ".

По тому же делу арестован и подозреваемый в даче взятки Сахарову. 77-летний Элгуджи Кокосадзе. Он руководит компанией "Оргэнергострой". На сайте компании говорится, что она является "одной из крупнейших частных компаний России в атомной отрасли" и постоянным подрядчиком "Росатома" и его дочерних структур.

По предъявленным обвинениям обоим обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. В "Росатоме" "Коммерсанту" заявили, что будут оказывать содействие следствию, позиции других сторон дела неизвестны.