Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Москве арестовал одного из топ-менеджеров "Росатома"

FRANCE -- The logo of Russian atomic energy agency Rosatom during the World Nuclear Exhibition in Le Bourget, near Paris, June 28, 2016
FRANCE -- The logo of Russian atomic energy agency Rosatom during the World Nuclear Exhibition in Le Bourget, near Paris, June 28, 2016

Басманный суд Москвы 28 марта арестовал директора по контролю проектов сооружения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от руководителя одного из ключевых подрядчиков компании.

62-летний топ-менеджер госкорпорации был задержан ФСБ 27 марта. Про Сахарова известно, что он работал в госкорпорации с 2010 года. До января он занимал должность директора по капитальным вложениям, пишет "Коммерсантъ".

По тому же делу арестован и подозреваемый в даче взятки Сахарову. 77-летний Элгуджи Кокосадзе. Он руководит компанией "Оргэнергострой". На сайте компании говорится, что она является "одной из крупнейших частных компаний России в атомной отрасли" и постоянным подрядчиком "Росатома" и его дочерних структур.

По предъявленным обвинениям обоим обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. В "Росатоме" "Коммерсанту" заявили, что будут оказывать содействие следствию, позиции других сторон дела неизвестны.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG