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Суд в Москве наложил на Google оборотный штраф в 4,6 млрд рублей

Таганский суд Москвы назначил компании Google штраф в сумме 4,6 млрд рублей за повторное неудаление из YouTube материалов, которые содержат информацию, запрещенную в России. Об этом сообщает "РИА Новости".

Как сказано в материалах дела, поводом для составления протокола в отношении Google послужили ролики, в которых содержались так называемые фейки о российской армии, пропаганда ЛГБТ и экстремистские материалы.

Как отмечает ТАСС, это уже третий оборотный штраф, назначенный компании за неудаление материалов. В декабре 2021 года Google оштрафовали на 7,2 миллиарда рублей, а в июле 2022 года – на 21,07 миллиарда рублей.

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