Суд в Москве ограничил действия москвички по делу о кальяне на куличе

Мещанский районный суд Москвы запретил определённые действия 27-летней Ксении Белоусовой, опубликовавшей фото кальяна на пасхальном куличе. Об этом сообщила объединённая пресс-служба столичных судов.

Москвичку подозревают в оскорблении чувств верующих. Белоусовой грозит до одного года лишения свободы.

Ранее в МВД сообщили о задержании москвички, которая использовала пасхальный кулич как чашу для кальяна и опубликовала видео в интернете. На публикацию обратили внимание прокремлёвские блогеры, в том числе Владислав Поздняков, основатель признанного в России экстремистским "Мужского государства".

Позже ролик был удалён.

Полиция установила личность через мониторинг соцсетей, задержала и провела обыск. После этого Белоусова принесла извинения.

