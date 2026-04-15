Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Москве ограничил действия москвички по делу о кальяне на куличе

Слушать
57 сек.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Ксения Белоусова в зале суда, Москва, 15 апреля 2026 года (скриншот из видео)
Мещанский районный суд Москвы запретил определённые действия 27-летней Ксении Белоусовой, опубликовавшей фото кальяна на пасхальном куличе. Об этом сообщила объединённая пресс-служба столичных судов.

Москвичку подозревают в оскорблении чувств верующих. Белоусовой грозит до одного года лишения свободы.

Ранее в МВД сообщили о задержании москвички, которая использовала пасхальный кулич как чашу для кальяна и опубликовала видео в интернете. На публикацию обратили внимание прокремлёвские блогеры, в том числе Владислав Поздняков, основатель признанного в России экстремистским "Мужского государства".

Позже ролик был удалён.

Полиция установила личность через мониторинг соцсетей, задержала и провела обыск. После этого Белоусова принесла извинения.

Больше новостей Радио Свобода:

Этот контент также в категориях
XS
SM
MD
LG