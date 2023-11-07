Районный суд в московском Чертанове на юге города оштрафовал 7 ноября медиаменеджера и журналиста Романа Баданина на 30 тысяч рублей по закону об иностранных агентах. Штраф выписан за непредоставление отчётности, которую от участников реестра агентов требует государство.

Согласно сообщению пресс-службы, журналист оштрафован за то, что не предоставил министерству юстиций сведения об иностранном финансировании, если оно у него есть, и банковских счетах, рассказывает "Медиазона".

Баданин – бывший главный редактор телеканала "Дождь", основатель расследовательского издания "Проект", специализирующегося, преимущественно, на окружении президента России Владимира Путина. Кроме того, он запустил новостное издание "Агентство". Журналист сейчас живёт не в России.

В список так называемых иностранных агентов Минюст России включает НКО, компании и граждан, которые, по мнению ведомства, получают иностранное финансирование и работают в околополитической сфере или находятся под иностранным влиянием. Размытые критерии позволяют ведомству расширять список почти каждую неделю, кроме россиян и российских компаний в него включены и иностранцы и иностранные организации.