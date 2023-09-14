Суд в Москве отправил в СИЗО волонтёра "Немцова моста"

Бабушкинский районный суд Москвы в четверг отправил в СИЗО на два месяца волонтёра мемориала на месте убийства Бориса Немцова Евгения Мищенко. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

Мищенко арестован по обвинению в участии в террористической организации. Речь идёт о воюющем на стороне Украины легионе "Свобода России". Активист признал, что "выходил на связь с этой организацией". При этом он утверждает, что некий "внедрённый агент" в ходе переписки "подыграл его чувствам". Подробности он не привёл.

Мищенко был задержан вечером 11 сентября у народного мемориала на месте убийства Немцова на Большом Москворецком мосту. При задержании, как выяснилось впоследствии, ему сломали три ребра. Суд по мере пресечения должен был пройти ещё вчера, однако, после того как Мищенко рассказал об избиении при задержании, ему в суд вызвали скорую помощь, и активиста увезли в больницу. Рентген подтвердил переломы, однако утром 14 сентября его из больницы выписали и вновь отвезли в суд.