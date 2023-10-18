Суд в Москве перепутал пародиста Маскима Галкина с политическим журналистом и поэтом Максимом Гликиным. Оба внесены российскими властями в реестр так называемых иностранных агентов.

Гликина планируют оштрафовать за непредоставление отчётности по закону об иноагентах. Внимание на ошибку обратила редакция "Медиазоны". 17 октября в Головинский районный суд Москвы поступило административное дело, в карточке которого в качестве привлекаемого лица изначально был указан Галкин М.А., сегодня имя сменилось на Гликин М.А.

Гликин — политический журналист, работал в газете "Ведомости", в РБК, на телеканале "Дождь", сотрудничал с изданием "Вёрстка". В 2023 году Минюст называл его сотрудником издания "Полигон". Он, как и Галкин, эмигрировал в Израиль.

О привлечении Галкина к ответственности по закону об иноагентах накануне, по информации из суда, сообщили многие СМИ. Гликину по этой статье грозит штраф до 50 тысяч рублей.