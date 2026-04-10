Суд в Москве по иску Минюста лишил статуса трех адвокатов

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск министерства юстиции России о лишении адвокатского статуса Юлия Тая, Алексея Басистова и Дмитрия Проводина, ранее входивших в бюро "Бартолиус". Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы.

В октябре 2025 года Минюст направил в Адвокатскую палату Москвы представление о прекращении адвокатского статуса Тая, Проводина и Басистова, которые несколько лет назад покинули Россию. Оно было связано с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере, в котором фигурировали неназванные адвокаты из бюро "Бартолиус". Там в свою очередь зявили, что Тай, Проводин и Басистов ведут самостоятельную адвокатскую деятельность.

Палата рассмотрела представление Минюста и не нашла основание для прекращения статуса адвокатов.

2 апреля адвокатам приостановили статус на время рассмотрения дела, а 10 апреля Хамовнический суд отменил решение адвокатской палаты.

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина назвала иск Минюста "вторжением в конституционно обусловленный принцип независимости адвокатуры". Полномочия лишать статуса есть только у совета Адвокатской палаты, уточнила она.

В 2024 году в России приняли закон, который в том числе позволяет лишать статуса адвокатов, покинувших Россию более чем на год.





