Суд в Москве приговорил блогера Арсена Маркаряна к лишению свободы

Московский городской суд приговорил блогера Арсена Маркаряна к четырём годам и шести месяцам лишения свободы по делу о реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба суда.

Дело рассматривалось в особом порядке в связи с тем, что блогер признал вину и согласился с предъявленным обвинением.

По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян опубликовал на одном из видеохостингов ролик, содержащий "информацию об оскорблении памяти защитников Отечества". "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник писал, что речь идет о ролике под названием "Арсен Маркарян Про Самопожертвование". По данным "Медиазоны", в нем блогер оскорбительно выразился о красноармейце, герое Советского Союза Александре Матросове.

В последнем слове Маркарян просил суд назначить ему "любое самое строгое наказание из тех, что не связаны с лишением свободы". Он сказал, что хочет "продолжить заглаживать вину перед обществом действиями и, возможно, быть примером для тех, кто совершает похожие преступления", – цитирует его слова "Медиазона".

Арсен Маркарян ведет блог с 2014 года и получил известность благодаря женоненавистническим высказываниям. Его задержали в августе 2025 года. В МВД России утверждали, что блогер во время задержания прятался в багажнике машины, которая, по версии Mash и Shot, ехала в сторону Беларуси. Сам он это отрицал.