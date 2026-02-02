Суд в Москве приговорил трёх антифашистов к срокам от 2,5 до 9 лет

Измайловский суд Москвы вынес приговоры трём обвиняемым по делу о признанном экстремистским сообществе Antifa United – 26-летнему Богдану Якименко, 19-летнему Роману Чижикову и 24-летнему Илье Попову. Об этом сообщает SOTAvision.

Якименко получил 9 лет лишения свободы по обвинению в хулиганстве и организации экстремистского сообщества, Чижиков – 3,5 года (хулиганство и участие в экстремистском сообществе), Попов – 2,5 года (участие в экстремистском сообществе). Гособвинение запрашивало для них от 4 до 10 лет колонии, отмечает "Настоящее Время".

О задержании антифашистов стало известно 5 июня 2024 года. По версии следствия, не позднее 20 июня 2020 года группа лиц создала сообщество с целью подготовки и совершения преступлений, а также образовала группу во "ВКонтакте" под названием Antifa United. По данным "Медиазоны, в деле три эпизода нападений на "идеологических врагов". В одном случае поводом стала футболка с лицом человека, похожего на Адольфа Гитлера, в другом – сумка популярного у ультраправых бренда Thor Steinar.

Один из потерпевших, Максим Кондратюк, утверждал, что в апреле 2021 года нападавшие заставили его снять ремень от Thor Steinar и футболку группы "Адольф Культ", угрожая ему молотком для разбивания стекол в транспорте и газовым баллончиком. В суде показали видео нападения, которое было сделано с близкого расстояния. Сам Якименко в последнем слове предположил, что это нападение было спровоцировано сотрудниками силовых структур, поскольку все это "снимали сотрудники ФСБ".

Якименко также отрицал, что был администратором паблика Antifa United под ником Макс Верцинский. По его словам, он никогда не пользовался этим псевдонимом, а одна из фотографий, которую вменяет следствие, появилась в паблике, когда он находился в СИЗО.

Адвокат Якименко Светлана Габбас заявила, что обвинение не доказало ни его причастность к экстремистскому сообществу, ни то, что Якименко давал другим обвиняемым указания о нападении на "идеологических врагов". Она предположила, что Попов, который дал показания против её подзащитного, пошёл на сделку со следствием.

Измайловский суд Москвы также признал виновным умершего во время процесса Матвея Островского и прекратил уголовное преследование в его отношении.