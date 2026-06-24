Суд в Москве приговорил зампреда "Яблока" Круглова к 7 годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы назначил 7 лет колонии зампредседателю партии "Яблоко" Максиму Круглову по делу о военных "фейках", сообщает "Медиазона".

Прокуратура требовала назначить 8 лет лишения свободы. Защита настаивала, что в постах нет никакой ненависти и даже признаков агрессии.

Об уголовном деле против Круглова стало известно в начале октября 2025 года. Поводом для уголовного дела стали два поста в телеграм-канале Круглова: одном экс-депутат писал о Буче, в другом – о мирных украинцах, погибших в ходе российского вторжения. Круглов не признал вину



В последнем слове Круглов подчеркнул, что в посте о погибших гражданах ссылался на данные ООН как надежного источника информации. Во второй части публикации о Мариуполе он использовал уточнение "судя по всему", говоря о разрушениях, что свидетельствует о предположении.