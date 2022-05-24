Басманный суд в Москве заочно арестовал журналиста и бывшего участника телеверсии игры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма. Об этом говорится на сайте суда, внимание на это обратила "Медиазона".

Поводом для возбуждения дела стала запись Аскерова в фейсбуке, где он назвал "мародёром со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой" советского маршала Георгия Жукова. За это журналисту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Жалобу в Следственный комитет подал Государственный исторический музей, пожаловавшийся также на то, что его назвали "псевдоисторическим". Аскеров он вину не признал и назвал свой пост "мнением, основанным на фактах". Ещё в конце марта он улетел в Баку. Он объявлен в розыск.