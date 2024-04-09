Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата парламента Норвегии

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Саамского парламента Норвегии Сандру Андерсен Эйру, воюющую в Интернациональном легионе на стороне Украины. Информация об этом появилась в базе столичных судов, сообщает "Медиазона".

В России Эйру обвиняют по статье о наёмничестве, она объявлена в розыск.

Эйра была членом Саамского парламента Норвегии с 2017 по 2021 год. После полномасштабного вторжения России в Украину она вступила в Интернациональный легион ВСУ, следует из информации на ее странице в фейсбуке.

В январе 2024 года суд в России заочно арестовал 28-летнего главу скандинавского взвода добровольцев ВСУ, финна Топи Хухтала, а также Давида Руруа и военного из Латвии Атварсе Аниньше. Им также вменяют наёмничество . По этой статье ранее заочно арестовали четверых участников "Грузинского национального легиона", а также двух добровольцев ВСУ из Латвии – депутата Сейма Юриса Юрашса и Алвиса Лукшу.

По данным Следственного комитета России, в розыск объявлены около 700 иностранных граждан, воюющих на стороне Украины. В качестве обвиняемых по статье о наёмничестве заочно привлечены к уголовной ответственности ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

После полномасштабного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский заявил о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины. На следующий день Украина ввела временный безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в этот легион. Сколько точно иностранных граждан воюют на стороне Украины – неизвестно.