Суд в Москве заочно арестовал просветителя Тамару Эйдельман

Суд в Москве заочно арестовал историка и просветителя Тамару Эйдельман. Ей предъявлены обвинения по двум эпизодам реабилитации нацизма и в распространении военных фейков, сообщает прокуратура города.

По версии обвинения, в мае 2024 года Эйдельман опубликовала авторскую программу, в которой содержались "высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны".

Кроме того, в июле 2024 года, по данным ведомства, "она публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию" о российской армии.

Эйдельман — заслуженный учитель России, до 2021 года она преподавала историю в московской школе. Она автор исторического ютьюб-канала с 1,8 миллионами подписчиков.

Российские власти признали её в 2022 году так называемым иностранным агентом. Она не живёт в России.