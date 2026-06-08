Басманный районный суд Москвы заочно арестовал командующего беспилотными системами ВСУ Роберта Бровди по делу о теракте, сообщает "Медиазона".



Кроме того, суд заочно арестовал командира бригады Бровди – Андрея Клименко – по тому же делу. Обоим предъявлены обвинения по статьям о групповом теракте, который привел к смерти.



Поводом для уголовного дела стал удар ВСУ по колледжу в Старобельске 22 мая, в результате которого, по данным российской стороны, погибли больше 20 человек, главным образом студенты.



Это уже третье уголовное дело против Бровди в России. В конце марта суд заочно признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению по делу о дистанционном минировании дорог в Курской и Белгородской областях.



Кроме того, Бровди приговорили к 18 годам за "содействие террористической деятельности". Следственный комитет обвинял украинского военного в атаках беспилотных ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса.



Роберт Бровди – этнический венгр. С лета 2025 года он занимает должность командующего силами беспилотных систем ВСУ. В августе 2025 года Будапешт принял решение запретить Бровди въезд в страну и на территорию ЕС, возложив на него ответственность за удар по российскому нефтепроводу "Дружба" – по нему нефть поступала в Венгрию и Словакию.