Суд в Москве заочно арестовал лидера РДК, сына режиссёра "Слуги народа"

Коптевский суд Москвы заочно арестовал Василия Кирющенко, одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса" (РДК), следует из данных на сайте суда.

В отношении Кирющенко возбуждено дело по статье об участии в деятельности террористической организации — таковой российские власти считают РДК. В России Кирющенко грозит до 20 лет лишения свободы.

Василия Кирющенко называют одним из идеологов РДК, он участвует в боевых действиях на стороне Украины. Подразделение создано в 2022 году преимущественно из россиян.

Василий Кирющенко родился в 1994 году. Он сын актёра и режиссёра Алексея Кирющенко, автора сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа".

"Слуга народа" — украинский комедийный сериал, премьера которого состоялась в 2015 году. Главную роль в нём сыграл будущий президент Украины Владимир Зеленский.

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